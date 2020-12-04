В Пятигорске произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 3 декабря, около 10:45, на пересечении проспекта Калинина и улицы Шоссейной в Ставрополе.

Водитель автомобиля Форд столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, который по инерции врезался в стоящий автомобиль Лада Калина. Травму головы получила пассажир «семерки».

Ей назначили амбулаторное лечение. За рулем Форда был 59-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.