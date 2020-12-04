В Михайловске девушка въехала в закрытый гараж, есть пострадавший

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 3 декабря, около 19:00, на улице Советской Михайловска. Водитель автомобиля Черри проявила невнимание к дорожной обстановке, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в металлический гараж.

Травму головы и шеи получил 32-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водитель, 28-летняя местная жительница, в ДТП не пострадала. Выяснилось, что стаж вождения у девушки 7 лет.

За последние два года она привлекалась к ответственности за нарушение ПДД 1 раз. По факту происшествия проводится проверка.