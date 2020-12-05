Врач из Северной Осетии стал «волонтером года»

Сергей Зихов. Фото: волонтеры-медики.рф

Североосетинский врач Сергей Зихов получил звание «волонтер года» на церемонии награждения финалистов конкурса «Доброволец России». Торжество проходило онлайн, в нем принял участие президент России Владимир Путин.

Молодой специалист Сергей Зихов уже более четырех лет является региональным координатором движения «Волонтеры-медики» в Северной Осетии. С началом пандемии у добровольцев прибавилось работы. За неполный год Зихов и его подопечные помогли больше, чем 20 тысячам человек.

Но врач стал обладателем награды не за былые заслуги. Он представил на конкурс проект реабилитации пациентов с пневмонией. Вместе со студентами-медиками старших курсов он организовал помощь врачам в проведении диспансеризации. Волонтеры рассказывали о важности профилактики и помогали людям научиться дыхательной гимнастике – одному из самых эффективных упражнений после перенесенной коронавирусной пневмонии.

– Сергей, мы вас искренне поздравляем. Эта награда досталась вам по праву, – отметил Владимир Путин после объявления победителя.