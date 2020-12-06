На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 17 мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 17 трупов тюленей. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов.

Мертвые тела нашли в пяти километрах от Редукторного поселка.

- Это примерно середина между Каспийском и Махачкалой. Чуть дальше от загородного пляжа. Они попали в браконьерскую сетку либо не смогли выдержать такую грязную воду, как сегодня. Очень жалко. Эти тюлени не умерли на берегу, они умерли в море. Вдали от суши. Почти у всех нет глазок: видимо, вороны выклевали, - написал Никомагомедов.

Руководитель АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов сказал, что речь идет о каспийской нерпе. Власти и надзорные органы выясняют причину гибели морских обитателей.