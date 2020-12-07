«Солнечный круг» в Ставрополе: масштабный инвестпроект ГК «ЮгСтройИнвест» завершен

"Солнечный круг" - один из самых топовых микрорайонов Ставрополя.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест», по праву считающаяся лидером отрасли региона, завершила строительство 7-го литера крупного жилого комплекса «Солнечный круг» в Ставрополе. Вместе с комфортным и доступным жильем новоселы (а это 255 ставропольских семей) получили современные школу и детсад, площадки для занятий спортом и красивый благоустроенный сквер.

ЮСИ начал здесь строительство в 2017 году. Благодаря этому инвестпроекту в краевом центре появились новый детский сад-ясли на 160 мест и большая современная школа на 1550 учеников. Возводить социально-значимые объекты одновременно с жилыми домами стало доброй традицией компании, заложил которую генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

- «Солнечный круг» стал одним из важных проектов для развития Юго-Запада. А для нас это - новый интересный опыт, - говорит Алексей Иванов, заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест». - Новый жилой комплекс хорошо дополнил эту часть Ставрополя, получился по-домашнему уютным. Вместе с квартирами жильцы получили социальные объекты, места для отдыха и спорта. Приятно, что ставропольцы очень тепло восприняли «Солнечный круг». Хочу поблагодарить наших дольщиков за доверие. Для нас это очень важно. И от всей души поздравляю новоселов! Пусть ваша жизнь в «Солнечном круге» будет счастливой!

Строительство «Солнечного круга» велось ЮСИ с учетом пожеланий и потребностей ставропольцев, а также трендов строительной отрасли, и сегодня жилой комплекс, без преувеличения, является одним из самых топовых микрорайонов краевой столицы.

НАША СТПРАВКА

За 17 лет работы ГК «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию свыше 4 млн кв. метров жилья, построила 18 социальных объектов. Сегодня «ЮгСтройИнвест» входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков страны, а по итогам 2020 года компания удостоена звания «Надежный застройщик России».