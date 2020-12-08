На владельца ТРЦ "Кислород" в Кисловодске подали в Арбитражный суд

На хозяина торгово-развлекательного центра "Кислород" в Кисловодске подали в суд, сообщает Арбитражный суд Ставропольского края.

Истцом в деле стала ставропольская фирма "Партнер-Са". Компания специализируется на торговле строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Сумма иска - 106 млн рублей.

Арбитражный суд принял заявление. Заседание пройдет 18 января 2021 года.

Отметим, что ТРЦ "Кислород" еще не открылся. Для жителей и гостей Кисловодска он станет доступен в четвертом квартале 2020 года.