Губернатор Ставрополья поручил создать неснижаемый запас медикаментов в больницах

Обсудили ситуацию в сфере здравоохранения и меры, предпринимаемые для снижения рисков распространения заболевания Фото: Мария АНАНОВА

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Обсудили ситуацию в сфере здравоохранения и меры, предпринимаемые для снижения рисков распространения заболевания.

Владимир Владимиров поручил министерствам здравоохранения и имущественных отношений вместе с ГУП СК «Ставропольфармация» обеспечить неснижаемый запас лекарственных препаратов в лечебных учреждениях Ставрополья, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Наличие лекарств в больницах – это не проблема людей, а наша с вами задача, прошу обеспечить своевременные закупки и держать вопрос на постоянном контроле, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава региона также поручил Минпрому края закупить для лечебных учреждений дополнительный автотранспорт для перевозки жидкого кислорода.

Кроме того, ведомство должно подготовить график организации производства медицинского кислорода на промышленных мощностях Буденновска и Невинномысска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новогодние утренники в детских садах Ставрополья будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях COVID-19 непосредственно в каждой организации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Так, «елка» пройдет в актовом зале строго для детей одной группы. То есть, совмещение двух и более групп запрещено.