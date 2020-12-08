На Ставрополье от гриппа привили более 1,2 млн человек

На Ставрополье от гриппа на сегодняшний день привито более 1,25 млн человек. Это 45,2% от численности населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья.

Основная часть из тех, кто прошел иммунизацию, привита за счет средств федерального бюджета – около 1,2 млн человек. За счет средств краевого бюджета и работодателей привито еще более 3 тысяч человек.

Прививки получили порядка 960 тысяч представителей группы взрослого населения края. Еще одна группа вакцинированных - более 266 тысяч детей и беременных женщин.

Напомним, в первую очередь в крае от гриппа прививают детей, студентов, беременных женщин, работников ряда организаций из группы риска, а также людей с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Вакцинация проводится как в медучреждениях, так и организациях, в том числе образовательных.

Минздрав края также просит население не забывать о мерах профилактики против гриппа и других респираторных инфекций.