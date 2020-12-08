Три человека погибли в водной катастрофе в Дагестане

В Дагестане закончили расследовать уголовное дело по факту гибели трех человек. Среди обвиняемых - водитель катера, передает пресс-служба республиканского управления СКР.

23 августа 42-летний мужчина взял на борт трех пассажиров, что было больше, чем могло вместить в себя судно. Кроме того, перед отправкой водитель не раздал своим попутчикам спасательные средства.

Из-за небезопасного вождения судно опрокинулось. И все пассажиры утонули. Их тела нашли после нескольких дней поисковых работ.

- 42-летний житель Кизилюртовского района Республики Дагестан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.