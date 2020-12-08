В Черкесске пропала 15-летняя мать с двухгодовалой дочкой

Фото: ПСО "Доброволец"

В Черкесске начались поиски 15-летней Садулаева Савинч Шавкат кызы. В момент пропажи с ней была ее двухгодовалая дочь Ясмина, передает поисково-спасательный отряд "Доброволец".

Мать с ребенком никто не видел с 3 декабря. Ориентировочно они находятся в Черкесске.

- Рост матери - 1,65 метра. Худощавая, черные волосы до пояса, - сказано в сообщении ПСО "Доброволец".

Если вам что-то известно о местонахождении пропавших, звоните на номера: 112, 8928-825-43-53 или 8928-399-12-22.