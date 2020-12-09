На Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 277 человек

Сейчас под наблюдением медиков находятся 11911 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье выздоровели от Covid-19 26389 человек. Выписаны накануне еще 277. Лаборатории провели уже 955106 исследований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки провели 6422 теста методом ПЦР.

Выявили 233 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Всего диагноз подтвержден в установленном порядке у 29790 человек, в том числе у 2736 детей, из которых 2499 выздоровели.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 11911 человек.

Лечение в стационаре получают 1746 пациентов: в тяжелом состоянии – 314, в том числе 37 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 964. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 95773 человека. Пандемия за весь период унесла жизни 602 человек, заразившихся коронавирусом.

В медицинских организациях свободны на 19% инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничной пневмонии, и на 18% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.