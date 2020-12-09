На Ставрополье за два года уволили 13 должностных лиц

На Ставрополье за последние 2 года привлекли к ответственности 380 должностных лиц из разных ветвей власти. В том числе, 13 человек уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила руководитель отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края Юлиана Радченко.

Губернатор Ставрополья провел с ней рабочую встречу.

За 2019—2020 год провелии более 700 проверок против чиновников и депутатов. Выяснялись достоверность и полнота сведений об их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличие конфликта интересов.

Владимир Владимиров также поручил проверить, как соблюдается запрет на наличие зарубежных счетов и недвижимости для должностных лиц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева возбудили четвертое уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по СКФО.

По данным ведомства, в декабре 2013 года чиновник незаконно подписал постановление городской администрации, разрешив строительство автосалона во второй зоне горно-санитарной охраны.

При этом размещение объектов и сооружений, никак не связанных с созданием и развитием курортного лечения и отдыха, на этой территории под запретом.