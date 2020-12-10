Шесть человек скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 237 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье от коронавируса за сутки скончались шесть человек. Всего за время пандемиии – 608. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 237 человек. Всего за весь период число зараженных достигло 30027. Число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось еще на 304 человека.

Так, за весь период с болезнью сумели справиться почти 26,7 тысячи человек. Общее число проведенных тестов на COVID-19 по-прежнему составляет более 6 тысяч в сутки. С весны провели свыше 961 тысячи исследований.

Широкий охват тестированием даёт возможность своевременно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. В том числе, в эту статистику попадают те, у кого болезнь протекает бессимптомно. По словам главы региона, заболевшим оказывается помощь.

— Делайте все, чтобы сберечь здоровье — свое и близких, соблюдайте меры профилактики. Будьте осторожны и не болейте, - обратился губернатор к землякам.