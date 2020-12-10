На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 30027

В Ставропольском крае жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями оставляют на обязательной самоизоляции до 24 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за прошлый день болезнь унесла жизнь шести жителям региона.

Всего за время пандемиии от коронавируса скончались 608 человек. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 237 человек. Всего за весь период число зараженных достигло 30027. За весь период с болезнью сумели справиться почти 26,7 тысячи человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями оставляют на обязательной самоизоляции до 24 декабря.

Продлить срок ограничений из-за пандемии постановил края. Выходить на улицу эта категория людей может только при острой необходимости.