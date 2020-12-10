На Ставрополье пьяный водитель легковушки совершил ДТП с пострадавшей

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 9 декабря, около 19:00, на автодороге «Изобильный – Староизобильная – Смыков» в Изобильненском районе.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Нива.

Травмы получила 41-летняя пассажир Нивы. За рулем «семерки» был 26-летний местный житель, который имеет водительский стаж 2 года.

За это время он 6 раз привлекался к ответственности за грубое нарушение ПДД, в том числе за отказ от прохождения освидетельствования.

В этот раз молодой человек снова отказался от освидетельствования. Теперь водителю, который имел признаки опьянения, грозит уголовное наказание.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.