Стало известно, кто возглавит избирком Ставрополья

На пост председателя избирательной комиссии Ставрополья выдвинули Анну Коневу. Ее кандидатуру уже согласовали в Центральной избирательной комиссии России. Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, провели в ЦИК РФ 10 декабря.

Так, комиссия предложила губернатору края назначить членом Избирательной комиссии Ставрополья с правом решающего голоса Анну Коневу.

Ранее она занимала должность начальника управления Ставрополья по государственной охране объектов культурного наследия.

Напомним, председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов ушел в отставку.

Евгений Демьянов возглавлял краевую избирательную комиссию чуть более 10 лет. Напомним, что он был назначен ЦИК России на эту должность 1 октября 2010 года.