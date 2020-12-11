На Ставрополье предпринимателям до 31 декабря предстоит выбрать систему налогообложения

Любой предприниматель может обратиться за консультацией с вопросами по своей конкретной ситуации на сайтах минфина, минэка и налоговой инспекции края Фото: Архив КП

С 2021 года в России отменяется Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), по которому сегодня на Ставрополье работают около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 10 тысячи организаций.

Это значит, что всем предпринимателям, которые работают по ЕНВД, предстоит до конца года сделать выбор - какой из систем налогообложения отдать предпочтение.

Несмотря на то что с выбором по закону можно определиться до 31 декабря включительно, уведомив об этом налоговую инспекцию, затягивать лучше не стоит.

По патентной системе налогообложения в нашем регионе работает примерно 4 тысячи предпринимателей, но этот сектор экономика касается микробизнеса. Например, небольших мастерских, парикмахерских, торговых точек.

Патентная система 2021 года рассчитана уже на бизнес более крупный. Но расширяются не только масштабы и виды предпринимательской деятельности.

Размер патента сильно будет дифференцирован по целому ряду других критериев: числу объектов налогообложения, месту ведения бизнеса, количеству наемных работников и другим.

Любой предприниматель может обратиться за консультацией с вопросами по своей конкретной ситуации на сайтах минфина, минэка и налоговой инспекции края.

Консультации с предпринимательским сообществом по вопросу выбора системы налогообложения будут продолжены.

Все вопросу аккумулируются, изучаются и будут учтены в совершенствовании налогового законодательства. Об этом говорили на брифинге в правительстве Ставрополья.