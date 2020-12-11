На Ставрополье на новогодних праздниках пройдет операция «Должник»

На Ставрополье на сегодняшний день имеется более 3 тысяч должников по штрафам за нетрезвое вождение, еще около полутора тысяч ставропольцев – злостные неплательщики штрафов за иные нарушения ПДД, в том числе имеющие многотысячные задолженности за нарушение скоростного режима, зафиксированных в автоматическом режиме.

Чтобы напомнить должникам о необходимости оплаты штрафных санкций, по всему краю проводятся рейды, во время которых правоохранители посещают на дому и на рабочих местах людей, чтобы взыскать деньги, а также проверить, соблюдает ли лишенный права управления водитель судебные санкции.

Автоинспекторы интересуются у каждого ставропольца о месте нахождения его машины.

В списки приставов и автоинспекторов попали также те, задолженность которых по штрафам превышает 10 тысяч рублей, либо имеют долги по 10-ти и более штрафам.

Напоминаем, санкции статьи 20.25 КоАП РФ грозят неплательщику наказанием в виде двойной оплаты штрафа, а также административным арестом сроком до 15 суток.

Так, в Новогодние и Рождественские праздники на Ставрополье продолжится операция «Должник». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.