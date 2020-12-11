Вторая дочь Рамзана Кадырова стала чиновником

Хадижат Кадырова. Фото: dzhunaidov_kpdo

Дочь Рамзана Кадырова - Хадижат - возглавит департамент дошкольного образования Грозного. Об этом сообщил председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

Мужчина уверен, что назначение Хадижат Кадыровой на такую должность - это "свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств". Это первая должность девушки на руководящих постах в органах власти.

Первая дочь главы Чечни, которая стала чиновником, была Аймани. Она заняла должность заместителя министра культуры Чеченской Республики.