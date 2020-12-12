На Ставрополье 16 районов преобразовали в городские округа

Совет муниципальных образований Ставрополья завершил очередной этап реформирования органов местного самоуправления.

Новый статус получили Александровский, Апанасенковский, Андроповский, Арзгирский, Буденновский, Грачевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Новоселицкий, Кочубеевский, Предгорный, Степновский, Труновский, Туркменский и Шпаковский районы. Кроме этого, утвердили состав уполномоченных представителей городских округов.

Ранее губернатор Ставрополья сообщил, что создание округов объясняется кадровым вопросом. Из-за сложного административного деления местным жителям сложно добиться ответов на свои вопросы.

В краевом правительстве отметили, что муниципальная реформа, которая реализуется на Ставрополье, уникальна. Такого подхода к формированию органов местного самоуправления нет ни в одном другом регионе нашей страны.