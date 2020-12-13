За обман системы QR-кодов на Ставрополье обещают наказывать

В Ставропольском крае власти обещают строго наказывать тех, кто захочет обманывать систему QR-кодов в публичных местах. Ответственный за ее разработку в регионе замминистра промышленности Денис Курашов заявил, что за использование чужого телефонного номера при регистрации кода грозит административная ответственность. Кто же забыл учетную запись на Госуслугах, пусть использует код посещаемого заведения. Схема действий же такая: телефоном отсканировав код и получив ссылку на портал государственных услуг, вводите свой номер, чтобы получить смс. Затем - в окошко. Так фиксируется посещение заведения каким-либо жителем. Для посетителей без сотового телефона то же сделает работник организации.Мера направлена на охрану здоровья жителей в период пандемии.