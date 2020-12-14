На Ставрополье вынесли приговор банде, вымогавшей у бизнесменов деньги

В Ставропольском крае осудили банду, которая кошмарила местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба региональное управление ФСБ.

Сулим Лабазанов, Хасан Юсупов и Арсби Пикаев вымогали у бизнесменом деньги. 14 декабря 2018 года МВД в отношении группы лиц возбудило уголовное дело по третьей части 163 статьи УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц).

Мужчин приговорили к реальным срокам. Пикаеву как главарю банды дали 9 лет строгого режима, а его сообщникам - по 7 лет. Отметим, что судебные акты не раз оспаривались в Краевом суде. Но каждый раз решение оставалось без изменений.