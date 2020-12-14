Максим Клетин оспорит увольнение с поста главы после ответа МВД Израиля

Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевского ГО

Экс-глава Георгиевского городского округа Максим Клетин оспорит решение местной думы об увольнении. Об этом сообщил сам бывший чиновник в социальных сетях.

Мужчина написал обращение к депутатам о пересмотре решения. Ранее увольнение обосновали наличием незаявленным гражданством Израиля. К обращению прикрепили ответ от МВД Израиля, в котором, по словам экс-чиновника, опровергается наличие у него заграничного паспорта.

Напомним, в отношении Клетина возбудили уголовное дело по двум статьям. Его обвиняют в угрозах убийством и подделке диплома о высшем образовании. Согласно данным следствия, экс-чиновник угрожал своей любовнице расправой, а также подделал один из дипломов о высшем образовании.

2 декабря СКР открыл еще одно дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства". За рубежом Клетин носил имя "Kelton Maxim". На то, что это был именно экс-глава Георгиевска, указывает портретная экспертиза, следует из данных следствия.