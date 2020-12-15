В Пятигорске молодой человек ранил двух полицейских

Фото: пресс-служба краевого управления СКР России

В Пятигорске против 21-летнего парня возбудили уголовное дело. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел, днем 14 декабря этого года. В дежурную часть ОМВД России по Пятигорску поступило сообщение местного жителя о громком поведении людей в соседней квартире.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции.

Молодой человек, пригласив полицейских в квартиру, стал высказывать им угрозы убийством.

После этого кухонным ножом несколько раз ударил по телу командира отделения взвода № 1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Пятигорску и один раз в плечо инспектора (патрульно-постовой службы полиции) этого же подразделения полиции.

Потерпевших доставили в больницу, где им оказали медицинская помощь. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Молодого злоумышленника задержали. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.