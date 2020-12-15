Бывшему начальнику МЧС Ставрополья вынесли приговор за взятку

Александр Иваницкий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе вынесли приговор бывшему начальнику МЧС России по Ставропольскому краю Александру Иваницкому. Ему назначили крупный штраф и запретили занимать должности в силовых и государственных структурах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края

По данным следствия, в 2017 году Иваницкий получил через посредника взятку в миллион рублей. За эти деньги мужчина должен был помочь ООО «Стройсервис» выиграть ведомственный тендер в Минеральных Водах. Кроме того, он обещал компании без проверки подписывать акты о сдаче работ. Против него возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере".

14 декабря Промышленный районный суд Ставрополя приговорил бывшего главу МЧС по Ставропольскому краю к штрафу в 3 млн рублей. Кроме того, ему запрещено три года занимать должности в системе государственной службы, вооруженных силах и правоохранительных органах.

- По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца приговор суда будет обжалован в суд апелляционной инстанции ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, - комментирует приговор прокуратура.

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