На Ставрополье семья с малышом отравилась угарным газом

Инцидент произошел 15 декабря, в частном доме Пятигорска. Там из-за отравления угарным газом пострадала семья из трех человек, в том числе малыш. Об этом сообщил сегодня губернатор края.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

—Хочу еще раз напомнить, как важно быть внимательными при включении газового и печного оборудования. Следить за его исправностью. Соблюдать все требования противопожарной безопасности. Берегите свое здоровье и жизнь, — обратился Владимир Владимиров к жителям региона.