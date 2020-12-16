На Ставрополье сделали почти миллион тестов для выявления COVID-19

За весь период пандемии скончались 642 пациента с подтвержденным диагнозом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье лаборатории провели 996823 исследования на коронавирус. В среднем за последнюю неделю проводится 5959 анализов в день. За сутки выполнено 6687 тестов.

Охват тестированием составляет 213 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. За сутки диагноз подтвердился еще у 236 жителей края.

Общее число заболевших Covid-19 за весь период – 31445, в том числе 2873 –дети, из которых 2795 уже выздоровели. Всего в регионе болезнь поборол 27851 человек, 248 выписаны накануне.

Сейчас под наблюдением в больницах и в самоизоляции на дому остаются 11955 человека.

Лечение в стационаре получают 1934пациента с Covid-19: в тяжелом состоянии – 305, в том числе 41 подключен к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 1070. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За весь период пандемии скончались 642 пациента с подтвержденным диагнозом.

В медицинских организациях края на 20% свободны инфекционные и реанимационные койки, задействованные для помощи больным коронавирусом и внебольничной пневмонией.