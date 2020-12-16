Братьев будут судить за убийство мужчины и женщины в Назрани

В Ингушетии утвердили обвинение дела в отношении местных жителей. Двоюродные братья замешаны в двойном убийстве, сказано в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что мужчины в феврале 2016 года в Назрани убили 30-летнего жителя Ингушетии и 29-летнюю женщину. В момент преступления жертвы были в "Приоре". После убийства злоумышленники вынесли из машины ювелирные изделия и 72 тысячи рублей.

Преступников объявили в федеральный розыск. Один из них жил с поддельным паспортом России. Братьям инкриминируют пять статей: "Убийство двух и более лиц, совершенное группой", "Незаконный оборот оружия", "Кража", "Повреждение имущества" и "Использование поддельного паспорта гражданина".

Уголовное дело передали в Верховный суд Ингушетии.