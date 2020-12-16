Губернатор опроверг фейк о закрытии всех учреждений на Ставрополье

Владимир Владимиров опроверг слухи о закрытии всех учреждений и организаций на Ставрополье. Рассылка сообщения происходила в WhatsApp, рассказал губернатор в социальных сетях.

Согласно тексту послания, с 28 декабря в Ставропольском крае должны были закрыть школы, детсады (для неработающих родителей), фитнес-центры, спортивные объекты, ТЦ и прочие общественные места. Ограничение завершилось бы только 17 января 2021 года. Авторы послания ссылаются на "решение оперштаба".

- Напоминает слухи, распространявшиеся в начале осени — всё пропало, всё закроют... Это, конечно, неправда. И такие решения не принимались. Достоверная информация о работе координационного совета по противодействию коронавирусу регулярно публикуется на моём официальном сайте. Размещается здесь — на моей странице в Инстаграме. Все решения совета абсолютно открыты, ничего секретного в них нет, - написал Владимиров.

Губернатор попросил жителей Ставрополья доверять только официальной информации, размещенной на его сайте или в СМИ.