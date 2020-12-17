В Ставрополе в аварии с двумя автомобилями пострадало пять человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 16 декабря, в 21:35, на улице Мира в Ставрополе. Водитель автомобиля ХЕНДЭ SOLARIS не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем СУБАРУ ЛЕГАСИ, который двигался со встречного направления прямо.

Затем автомобиль ХЕНДЭ по инерции врезался в бордюрный камень и опору ЛЭП. С тяжелыми травмами в больницу доставлены оба водителя и 3 пассажира Хендэ.

За рулем Хендэ находился 34-летний местный житель.

Оба водителя в момент ДТП были трезвы, автомобили в момент аварии были технически исправны. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.