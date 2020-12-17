Трое сотрудников ДПС организовали «взяточный пункт» на ставропольской трассе

Трое полицейских устроили «взяточный пункт» на трассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье трое бывших сотрудников ДПС устроили на дороге «взяточный пункт». Полицейские останавливали машины, придирались к автолюбителям и требовали «мзду» с автолюбителей. Уголовное дело по двум статьям уже передано в суд. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным правоохранителей, бывшие полицейские обвиняются в вымогательстве шести взяток в размере от 256 рублей до 5 000 рублей. Кроме того, один их обвиняемых вместе с другим коллегой пытался выторговать у пойманного пьяным водителя 30 тысяч рублей. Договорились на 15, но нарушитель провел правоохранителей. Он пообещал им отдать деньги дома, а по пути умудрился скрыться.

– Таким образом обвинение насчитывает 6 эпизодов преступлений по статье «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», а один из них еще и по статье «Приготовление к получению должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам», – говорится в сообщении прокуратуры.

Дело рассмотрит Кочубеевский районный суд.

- По данным фактам проведена служебная проверка, по результатам которой полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к руководству инспекторов ДПС приняты меры строгой дисциплинарной ответственности, - комментирует уголовное дело МВД по Ставропольскому краю.