На Ставрополье женщина 7 лет работала в госучреждении по фиктивному диплому

Жительница Буденновска решила устроить себе легкое трудоустройство. Она предоставила в одно из госучреждений города фиктивный документ о высшем образовании.

На основании подложного диплома, женщина 7 лет работала в организации вплоть до увольнения по собственному желанию.

Результаты экспертизы показали, что документ об окончании финансово-экономического вуза не соответствует образцу подлинного диплома учебного заведения по способу и качеству изготовления. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье: «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».