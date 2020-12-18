Депутат Ставропольской городской Думы и его знакомый осуждены за мошенничество

Против депутата Ставропольской городской Думы Дениса Кушнарева и его знакомого индивидуального предпринимателя Алексея Горькавенко возбуждено уголовное дело.

Они признаны виновными в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что в 2018 году Кушнарев, будучи депутатом Городской Думы Ставрополя, возглавляя комитет Думы по борьбе со стихийной торговлей, предоставлял Горькавенко сведения об ИП, участниках ярмарок, проводимых на безвозмездной основе.

В свою очередь Горькавенко вводил участников ярмарок в заблуждение о том, что заключение с ним договоров об информационном сопровождении сайта, является обязательным условием осуществления торговли и участия в ярмарках. В результате преступных действий Кушнарев и Горькавенко обманным путем похитили у 10 индивидуальных предпринимателей деньги на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Суд назначил Кушнареву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год, Горькавенко получил 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год.