Дезертира из воинской части во Владикавказе поймали в Ставрополе

В Ставрополе поймали военного из Владикавказа. Мужчина два месяца не появлялся на службе, передает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Дезертир проходил служба по контракту в войсковой части Владикавказа. 31-летний армеец два месяца назад самовольно покинул распоряжение и не исполнял свои обязанности. В отношении военного возбудили уголовное дело по статье "Самовольное оставление части или места службы". Его объявили в федеральный розыск.

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Владикавказу в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось вычислить местонахождение беглеца. Дезертира задержали в Ставрополе при содействии сотрудников ОУР ОП №3 ОМВД РФ по Ставропольскому краю в Ставрополе, где он и скрывался, - сказано в сообщении МВД по РСО.

Мужчину передали инициатору розыска.