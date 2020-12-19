Стало известно, за что полицейский застрелил друга в Ставрополе

Погибший Александр Арбузов. Фото: "Лиза Алерт"

Раскрыта причина, по которой полицейский Андрей Бондаренко убил своего друга в Ставрополе. Погибший задолжал подозреваемому деньги, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

- 10 числа полицейский встретился с Арбузовым, они говорили о долге, который брал погибший. Разговор зашел в тупик, и полицейский выстрелил в голову. Потом вывез тело и бросил его, - рассказал собеседник издания.

12 декабря жительница Ставрополя сообщила в полицию, что пропал ее 29-летний сын Александр Арбузов. Через пять дней поисковики нашли труп мужчины в лесном массиве на выезде из краевой столицы.

Тот факт, что к преступлению причастен оперуполномоченный полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Бондаренко, выяснился на следующий день. Его задержали на допросе полицейский признался в содеянном и написал чистосердечное. Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Убийство".

В МВД сообщили, что сотрудник будет вскоре уволен.