На Ставрополье мужчина избил друга зажигалкой в виде пистолета

Фото: МВД СК

В станице Георгиевской Ставропольского края 27-летний мужчина побил знакомого по лицу зажигалкой в виде пистолета. Все произошло в кафе. Пострадавшим оказался 20-летний молодой человек. Ему был причинен средний вред здоровью.

- Отделом дознания ОМВД России по Георгиевскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью), - комментируют происшествие в МВД СК.