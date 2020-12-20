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На Ставрополье мужчина избил друга зажигалкой в виде пистолета

Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение среднего вреда здоровью"
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД СК

Фото: МВД СК

В станице Георгиевской Ставропольского края 27-летний мужчина побил знакомого по лицу зажигалкой в виде пистолета. Все произошло в кафе. Пострадавшим оказался 20-летний молодой человек. Ему был причинен средний вред здоровью.

- Отделом дознания ОМВД России по Георгиевскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью), - комментируют происшествие в МВД СК.

Криминал