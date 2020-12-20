Больница Ставрополья извинилась перед 80-летней пациенткой, оказавшейся в комнате с экскрементами

В сетях распространилась информация, что на Ставрополье 80-летнюю пациентку с жалобами на сердце и проблемами с легкими фельдшер скорой помощи поместил в комнату Шпаковской районной больницы для больных с высокой температурой, где на полу остались не убранными экскременты.

В Минздраве края прояснили ситуацию. Отмечено, что в этой больнице два приемных отделения. Когда пенсионерку доставили медики скорой, персонал больницы был занят семьей из семи человек, включая ребенка. Женщину отвели в редко используемую комнату, где до этого находилась семья. Фельдшер не проверил чистоту помещения.

Положить женщину в эту больницу по итогу оказалось невозможно, потому что терапевтическое отделение занято COVID-больными. Пациентку направили в Ставропольскую краевую клиническую больницу, где оказали всю необходимую помощь. Руководство районной больницы принесло извинения 80-летней женщине и ее родным.