На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались четыре человека

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще четыре человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались за последние сутки на Ставрополье. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился у 239 человек. Число зараженных в крае достигло 32646.

За воскресенье еще 112 пациентов выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения.

За все время - уже 29,3 тысячи человек. Количество проведенных тестирований на COVID-19 достигло 1 миллиона 30 тысяч.

За прошедшую неделю их было выполнено почти 42 тысячи. Это помогает выявлять новые случаи заражения и, в том числе, бессимптомное протекание заболевания.

- Чтобы защититься от коронавируса, по-прежнему важно соблюдать правила профилактики, выполнять рекомендации медиков и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми, - обратился глава Ставрополья к землякам.