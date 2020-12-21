Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались четыре человека

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще четыре человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались за последние сутки на Ставрополье. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 673 жителя региона.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки диагноз подтвердился у 239 человек. Число зараженных в крае достигло 32646.

За воскресенье еще 112 пациентов выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения.

За все время - уже 29,3 тысячи человек. Количество проведенных тестирований на COVID-19 достигло 1 миллиона 30 тысяч.

За прошедшую неделю их было выполнено почти 42 тысячи. Это помогает выявлять новые случаи заражения и, в том числе, бессимптомное протекание заболевания.

- Чтобы защититься от коронавируса, по-прежнему важно соблюдать правила профилактики, выполнять рекомендации медиков и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми, - обратился глава Ставрополья к землякам.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости