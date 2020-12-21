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Экономика

На Ставрополье ставки по бизнес-патенту могут пересмотреть до конца декабря

Если бизнесмен решит, что никуда не переходит, то он автоматически переходит на общую систему, самую неудобную для них
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сейчас в нашем регионе работают 4 тысячи предпринимателей на патенте, и почти 50 - на едином доходе. И до 1 января 2021 года вот эти 50 местных предпринимателей должны определиться, какая у них будет система налогообложения

Сейчас в нашем регионе работают 4 тысячи предпринимателей на патенте, и почти 50 - на едином доходе. И до 1 января 2021 года вот эти 50 местных предпринимателей должны определиться, какая у них будет система налогообложения

Фото: Архив КП

После Нового года на Ставрополье скорректируют закон о патентах. Почему принято такое решение, и какая работа предстоит, «КП-Северный Кавказ» обсудила с министром финансов Ставропольского края Ларисой Калинченко.

Сейчас в нашем регионе работают 4 тысячи предпринимателей на патенте, и почти 50 - на едином доходе. И до 1 января 2021 года вот эти 50 местных предпринимателей должны определиться, какая у них будет система налогообложения. У них есть варианты: это может быть упрощенная система налогообложения, это могут быть самозанятые, или же патент.

- Чтобы у ставропольских бизнесменов была возможность выбрать что-то из патента, для этого мы вносим изменения в патентую систему. Но если бы Ставрополье туда не вошло, как это сделали целый ряд субъектов России, то они должны были бы платить все, независимо от того, где они работают. А принятие краевого закона позволяет дифференцировать вот эти платежи между Ставрополем, например, и селом. Именно для этого нужно было краевое решение. А дальше мы увидели, что по некоторым видам экономической деятельности они не соответствуют нормам: была просчитана неправильная нагрузка на бизнес, - объясняет спикер.

В таком случае, министр финансов Ставрополья предлагает местным предпринимателям выбрать либо патент, либо перейти на упрощенную систему налогообложения.

- Возьмите на месяц попробуйте ту же упрощенку, тот же патент. Напишите заявление в налоговую, что вы переходите туда –то. А когда будете работать, тогда будете уже платить, либо на упрощенке, либо на патенте. Это можно решить в процессе, но решить нужно до 31 декабря.

Если бизнесмен решит, что никуда не переходит, то его автоматически включают в общую систему, самую неудобную для него.

- И упрощенный, и патент, и налог на профдоход – это спецрежим. То есть льготный режим для работы. Корректировка закона в соответствии с поручением губернатора Ставрополья будет. Сейчас краевые органы власти и предприниматели трудятся над этим. И распространен будет этот улучшенный вариант с 1 января 2021 года, - рассказала министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.