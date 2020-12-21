Губернатор Ставрополья рассказал, планирует ли делать прививку от COVID-19

После того, как в крае начнется массовая вакцинация, на прививку от коронавируса смогут записаться и другие категории граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье продолжается прививочная кампания от коронавируса. В крае прививки сделали уже свыше 1 тысячи человек. Об этом рассказал глава региона. Пункты вакцинации работают на базе 41 медицинской организации в разных районах Ставрополья.

- По мере поступления новых партий вакцины, которые мы ожидаем в ближайшее время, число вакцинированных будет расти. Однако пока возможность сделать прививку – добровольно и бесплатно – по-прежнему предоставляется в приоритетном порядке работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров. Чтобы пройти вакцинацию, им нужно обратиться к своему работодателю, - прокомментировал Владимир Владимиров.

После того, как в крае начнется массовая вакцинация, на прививку от коронавируса смогут записаться и другие категории граждан.

Владимир Владимиров признался, что тоже планирует сделать прививку после того, как вакцинацию пройдут приоритетные группы.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом достигло 32646. От инфекции за весь период пандемии скончались 673 человека. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 239 жителей региона.