Обольстительницу со Ставрополья осудят за обман пяти ухажеров

Жительницу Ставрополья будут судить за обман пяти мужчин из Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С сентября 2019 по март 2020 года женщина общалась с пятью мужчинами в WhatsApp и соцсети "Друг вокруг". Обещая приехать в Петропавловск-Камчатский и вступить с ними в брак, она просила у них деньги. Доверчивые мужчины перевели ей более 350 тысяч рублей.

- Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского 23.11.2020 утверждено обвинительное заключение по обвинению жительницы Ставропольского края в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере", - сказано в сообщении.

Дело направлено в суд.