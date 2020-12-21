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Обольстительницу со Ставрополья осудят за обман пяти ухажеров

Мужчины переслали злоумышленнице 350 тысяч рублей
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Жительницу Ставрополья будут судить за обман пяти мужчин из Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С сентября 2019 по март 2020 года женщина общалась с пятью мужчинами в WhatsApp и соцсети "Друг вокруг". Обещая приехать в Петропавловск-Камчатский и вступить с ними в брак, она просила у них деньги. Доверчивые мужчины перевели ей более 350 тысяч рублей.

- Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского 23.11.2020 утверждено обвинительное заключение по обвинению жительницы Ставропольского края в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере", - сказано в сообщении.

Дело направлено в суд.

Происшествия: Ставропольский край