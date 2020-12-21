Жительница Ставрополья поссорилась с мэрией из-за "кражи елки"

Жительница Ставрополья пожаловалась в сети, что мэрия города Новопавловск украла у нее елку. Дерево поставили на центральной площади.

По словам женщины, в момент спила дома была только дочь. Она просила рабочих МКУ "Зеленый город" остановиться, но те ее не слышали.

Правда, в администрации Кировского городского округа информацию опровергли. Но пообещали найти виновных.

- 30 ноября 2020 года Андрей Козловский написал разрешение на спил елки и сообщил, что дарит ее городу. Конкурс на установку елки не проводился. Спил проводился сотрудниками МКУ «Зелёный город». Ситуация крайне недопустимая. И в администрации сейчас создана комиссия для выяснения причин. Мы обязательно установим виновных, и они понесут за это ответственность, установленную законом, - написали в администрации.