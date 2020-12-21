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Цены на сахар и подсолнечное масло перестанут расти на Ставрополье

Действовать установленные ограничения будут до 31 марта следующего года
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Цены на сахар и подсолнечное масло перестанут расти

Цены на сахар и подсолнечное масло перестанут расти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Ставрополья установило максимальные цены на килограмм сахара и литр подсолнечного масла. Социально значимые продукты питания перестанут дорожать за счет краевой казны.

На заседании руководства региона под председательством Владимира Владимирова прозвучало, что в среднем на Ставрополье цены выросли меньше, чем по всей стране. Однако этот разрыв нельзя назвать значительным. Чтобы инфляция меньше била по кошелькам потребителей, было принято решение ограничить цены на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, часть расходов будут компенсировать хлебопекам.

Правительство и лично губернатор будут продолжать мониторить ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты на Ставрополье.