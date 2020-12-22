В Ставрополе создали новые бесплатные аудиогиды

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Бесплатные аудиогиды создали в краевом центре с двумя тематическими маршрутами.

Так, теперь аудио-экскурсия под названием «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ!» познакомит гостей и жителей города с центром краевой столицы.

А аудио «Ставрополь – город в лесу» проведет горожан по уникальным природным объектам города. Среди них Лермонтовская липа, Барятинский парк, Ртищева дача, «Холодные родники», Таманский лес и Комсомольское озеро.

Слушатели узнают, где появились первый театр, публичная библиотека и мужская классическая гимназия на Кавказе. А также получат ответ на вопрос: «Почему Ставрополье – родина слонов?».

Приложение работает очень просто. Вы выбираете маршрут, нажимая на нужный объект на виртуальной карте, и получаете информацию о достопримечательностях.

Аудиозапись воспроизводится в фоновом режиме, что позволяет одновременно просматривать карту или делать фотографии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 22 декабря ухудшится погода. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

В ночь на 22 декабря температура упадет до -7 градусов. Местами пойдет снег. Ветер порывистый до 14 метров в секунду. Днем потеплеет до одного градуса.

Правда, уже ночью снова похолодает до -8 градусов. Днем ожидается сильный снегопад. В Ставрополе осадки будут выпадать временами.