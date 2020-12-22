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Непогода продержится на Ставрополье четыре дня

Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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ГИБДД по Ставрополью предупредили местных жителей об ухудшении погоды. Плохие условия на дороге продержатся четыре дня.

- Сегодня ряд районов Ставропольского края ожидает выпадение осадков в виде снега и сильный туман. Неутешительные прогнозы синоптиков обещают к вечеру понижение температуры местами до минус 8 градусов. Снежная и холодная погода продержится четверо суток, - сказано в сообщении ГИБДД.

Водителей предупредили, что возможно обледенение дороги и образование тумана. Автоинспекторы проверяют состояние проезжих частей.