Непогода продержится на Ставрополье четыре дня

ГИБДД по Ставрополью предупредили местных жителей об ухудшении погоды. Плохие условия на дороге продержатся четыре дня.

- Сегодня ряд районов Ставропольского края ожидает выпадение осадков в виде снега и сильный туман. Неутешительные прогнозы синоптиков обещают к вечеру понижение температуры местами до минус 8 градусов. Снежная и холодная погода продержится четверо суток, - сказано в сообщении ГИБДД.

Водителей предупредили, что возможно обледенение дороги и образование тумана. Автоинспекторы проверяют состояние проезжих частей.