В Ставрополе Пионерский пруд в 2021 году станет местом отдыха для горожан и гостей

Губернатор Ставрополья проинспектировал ход работ по благоустройству на территории бывшего Пионерского пруда. На протяжении многих лет на этом месте находился замусоренный пустырь.

А в 2018 году голосованием жителей объект был отобран для приведения порядок в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Уже готовы пешеходные зоны, детские и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы.

Построено здание, где будет работать прокат коньков для катка с искусственным льдом – его создание завершается.

Уже проведена подготовка к озеленению. В 2021 году эта территория станет еще одной точкой притяжения для гостей и жителей Ставрополя.