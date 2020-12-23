С 23 декабря по 9 января на Ставрополье пройдет операция «Нетрезвый водитель». В усиленном режиме будут проверяться водители на предмет вождения в состоянии опьянения.Тотальные проверки на трезвость пройдут не только в селах, но и на трассах федерального и регионального значения.Рейды будут проводиться в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Наряды будут выставляться вблизи питейных заведений. Кроме того, в период операции помощь будет оказывать «Патруль-такси»: водители таксомоторных фирм, заметив нетрезвого водителя, будут сообщать его данные ближайшим нарядам ДПС.Такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить трагедии. Статистика прошлых лет показывает, что в конце декабря – начале января фактов нетрезвого вождения фиксируется в разы больше.Госавтоинспекция региона обращается ко всем жителям и гостям Ставрополья сообщать в полицию о фактах нахождения водителей за рулем в нетрезвом виде.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае COVID-ограничения для жителей старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями продлили до 21 января 2021 года. Новый год придется встречать на самоизоляции, как следует из постановления губернатора Владимира Владимирова.До этого ограничения были продлены до 26 декабря 2020 года. Напомним, что режим всеобщей изоляции на Ставрополье не действует с 11 июня.