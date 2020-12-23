Жительница Минеральных Вод решила переставить в своей квартире мебель. В качестве помощников она позвала к себе домой брата и его друга.После перестановок в квартире хозяйка заметила, что у нее пропали ювелирные изделия на сумму около 400 тысяч рублей. Ставропольчанка оперативно сообщила о пропаже в правоохранительные органы.Выяснилось, что к хищению причастен 47-летний житель Минеральных Вод. Мужчина ранее более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за различные противоправные деяния, в том числе кражи. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по региону.Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина рассказал, как ему удалось утащить драгоценности хозяйки квартиры.Он дождался, когда женщина с братом вышли из комнаты и забрал из шкафа ювелирные изделия.Имущество, по его словам, недобросовестный помощник сдал в ломбард. А вырученные деньги быстро потратил на свои нужны. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Кража».