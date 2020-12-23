Губернатор Ставрополья провел итоговое совместное заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе. По его словам, 2020-й прошел и завершается достаточно спокойно. За это он поблагодарил правоохранителей региона.Владимир Владимиров поднял вопрос безопасности в новогодние праздники. Напомним, что большие массовые мероприятия в крае отменены.Однако вопросы защищенности общественных мест, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры с повестки не снимаются.- Безопасность – первостепенная задача. Мы договорились об усилении бдительности в период новогодних каникул, определили планы взаимодействия на 2021 год. Чтобы он и начался, и прошел на Ставрополье спокойно и мирно, - прокомментировал Владимиров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работыРассказываем, какие работают ледовые катки в Ставрополе 2020-2021, как до них добраться и сколько стоят билеты (подробнее)