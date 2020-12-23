Ставрополье присоединилось к общероссии скои благотворительнои акции «Елка желании », которая является частью федеральной проекта «Мечтаи со мнои ».Елки с открытками, на которых написаны новогодние желания детеи и взрослых, оказавшихся в сложнои жизненнои ситуации, стоят в каждом регионе. Есть такая и в нашем крае.- Желании на ставропольскои елочке – больше сотни! Ни одна мечта – получить в подарок игрушку, инструменты для творчества, или возможность узнать лучше нашу страну, встретиться с интересными людьми – не является фантастическои . И если есть возможность помочь еи сбыться – это надо сделать, - считает Владимир Владимиров.Губернатор края поделился, что он снял сегодня с Елки несколько загаданных желании .- Уверен, что смогу их осуществить. Очень здорово, что к акции уже присоединяются другие ставропольчане, у которых есть возможность помогать другим. Пусть каждая новогодняя мечта обязательно сбудется, - обратился он к землякам.